КДК накажет «Спартак» за поведение тренера в игре с «Локомотивом»

«Рассмотрим удаление тренера “Спартака” Ненада Сакича в матче против “Локомотива” за выход на поле и демонстративное несогласие с решением арбитра. Сакич приглашен на заседание. И рассмотрим неподобающее поведение красно-белых. У команды 6 предупреждений и удаление одного официального лица клуба», — цитирует Григорьянца ТАСС.