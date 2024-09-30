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КДК накажет «Спартак» за поведение тренера в игре с «Локомотивом»

Ассистент главного тренера красно-белых Ненад Сакич был удален на 70-й минуте матча за неспортивное поведение.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

28 сентября в рамках 10-го тура Российской Прембер-лиги «Локомотив» был сильнее «Спартака» со счетом 3:1. Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке заседания по итогам этого матча.

«Рассмотрим удаление тренера “Спартака” Ненада Сакича в матче против “Локомотива” за выход на поле и демонстративное несогласие с решением арбитра. Сакич приглашен на заседание. И рассмотрим неподобающее поведение красно-белых. У команды 6 предупреждений и удаление одного официального лица клуба», — цитирует Григорьянца ТАСС.

После 10 туров «Локомотив» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, лишь по дополнительным показателям уступая лидирующему «Краснодару». Подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками.

В следующем туре красно-белые дома сыграют с «Ростовом», а железнодорожники примут самарские «Крылья Советов».

Локомотив
3:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Деян Станкович
Голы
Локомотив
Илья Самошников
(Сергей Пиняев)
7′
Илья Самошников
(Артем Карпукас)
36′
Дмитрий Воробьев
(Алексей Батраков)
58′
Спартак
Эсекиэль Барко
16′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
70′
6
Дмитрий Баринов
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
24
Максим Ненахов
88′
7
Эдгар Севикян
83
Алексей Батраков
81′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
59′
99
Тимур Сулейманов
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
61′
6
Срджан Бабич
45+5′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
71′
9
Манфред Угальде
47′
14
Миенти Абена
46′
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
76′
35
Кристофер Мартинс
86′
97
Даниил Денисов
64′
82
Даниил Хлусевич
90+2′
11
Шамар Николсон
64′
8
Маркиньос
77
Тео Бонгонда
64′
12
Жозе Виллиан
Статистика
1
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
14
Фолы
20
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь