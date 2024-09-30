КДК накажет «Спартак» за поведение тренера в игре с «Локомотивом»

28 сентября в рамках 10-го тура Российской Прембер-лиги «Локомотив» был сильнее «Спартака» со счетом 3:1. Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке заседания по итогам этого матча.
«Рассмотрим удаление тренера “Спартака” Ненада Сакича в матче против “Локомотива” за выход на поле и демонстративное несогласие с решением арбитра. Сакич приглашен на заседание. И рассмотрим неподобающее поведение красно-белых. У команды 6 предупреждений и удаление одного официального лица клуба», — цитирует Григорьянца ТАСС.
После 10 туров «Локомотив» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, лишь по дополнительным показателям уступая лидирующему «Краснодару». Подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками.
В следующем туре красно-белые дома сыграют с «Ростовом», а железнодорожники примут самарские «Крылья Советов».