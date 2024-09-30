Мостовой считает, что у Лички может получиться карьера в Европе

«Личка — нормальный тренер. Он заслуженно находится в “Динамо” и почти сделал команду чемпионом в прошлом сезоне. Это толковый специалист, который делом доказал, что заслуживает то место, которое занимает. У него и в Европе может получиться после “Динамо”, если все удачно сложится», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
47-летний чех работает в «Динамо» с июня 2023 года. Под его руководством команда заняла третье место в минувшем чемпионате. Ранее Личка возглавлял такие команды как «Оренбург», «Динамо-Брест» и чешский «Хмел».
После 10 туров РПЛ «Динамо» набрало 20 очков и занимает 4-е место в таблице. «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 24 очка, у «Зенита» 23 балла.
6 октября подопечные чешского специалиста сыграют против ЦСКА.