Мостовой считает, что у Лички может получиться карьера в Европе

«Личка — нормальный тренер. Он заслуженно находится в “Динамо” и почти сделал команду чемпионом в прошлом сезоне. Это толковый специалист, который делом доказал, что заслуживает то место, которое занимает. У него и в Европе может получиться после “Динамо”, если все удачно сложится», — цитирует Мостового «РБ Спорт».