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Мостовой считает, что у Лички может получиться карьера в Европе

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере московского «Динамо» Марцеле Личке.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Личка — нормальный тренер. Он заслуженно находится в “Динамо” и почти сделал команду чемпионом в прошлом сезоне. Это толковый специалист, который делом доказал, что заслуживает то место, которое занимает. У него и в Европе может получиться после “Динамо”, если все удачно сложится», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

47-летний чех работает в «Динамо» с июня 2023 года. Под его руководством команда заняла третье место в минувшем чемпионате. Ранее Личка возглавлял такие команды как «Оренбург», «Динамо-Брест» и чешский «Хмел».

После 10 туров РПЛ «Динамо» набрало 20 очков и занимает 4-е место в таблице. «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 24 очка, у «Зенита» 23 балла.

6 октября подопечные чешского специалиста сыграют против ЦСКА.

Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
29.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 10297 зрителей
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Марцел Личка
Голы
Динамо
Николя Муми Нгамале
(Бителло)
20′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
5
Джемал Табидзе
73′
13
Сослан Кагермазов
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
4
Идар Шумахов
46′
72
Александр Сандрачук
22
Залимхан Юсупов
79′
28
Сердер Сердеров
7
Абакар Гаджиев
64′
9
Ражаб Магомедов
11
Эгаш Касинтура
35′
87′
19
Кирилл Зинович
25
Гамид Агаларов
64′
10
Джавад Хоссейннеджад
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
18
Николас Маричаль
50
Александр Кутицкий
5
Милан Майсторович
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
6
Роберто Фернандес
77′
7
Дмитрий Скопинцев
74
Даниил Фомин
30′
72′
93
Диего Лаксальт
13
Николя Муми Нгамале
89′
2
Эли Даса
11
Артур Гомес
26′
88′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
5
17
Фолы
7
1
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
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