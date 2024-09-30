Абаскаль — о работе в «Спартаке»: Это был роскошный эксперимент

21 сентября Абаскаля уволили из клуба испанской Сегунды «Гранада». Клуб под его руководством занимал 12-ю строчку в чемпионате. После этого Абаскаль приехал в Москву и принял участие в круглом столе академии РФС по вопросу коммуникации внутри тренерского штаба.
«Футбол — это про взлеты и падения, и во втором сезоне пришлось столкнуться с рядом проблем: нестабильность, отсутствие прогресса. Цель была следующая: если заняли третье место в первом сезоне, то на второй год должны быть первыми или вторыми. Но в итоге что‑то было сделано не так, и работа не дала плодов. Если это эксперимент, то это был роскошный эксперимент. Я очень доволен тем третьим местом», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».
14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После возобновления сезона после зимней паузы команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.
Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России-2022/23. Ранее 35-летний испанец возглавлял швейцарские «Лугано» и «Базель», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».