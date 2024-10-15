Николич рассказал, кто может заменить Акинфеева в роли капитана ЦСКА

«Обляков из тех футболистов, у которых есть суперкачества. Он хороший футболист, рабочий парень, есть боевой характер, который нужен в футболе. Устраивает его уровень в этом чемпионате — сейчас пошли голы, передачи, беговая работа сумасшедшая, огромный объем работы дает.



Только я ему сказал, что надо контролировать эмоции. Горячий характер мешает концентрации на поле. Надо держать эмоции, боевой настрой, заряжать команду своим лидерством. Он для меня является капитаном команды после Игоря Акинфеева, в будущем точно», — сказал Николич в программе «Футбол России» на одном из телеканалов.