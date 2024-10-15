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Николич рассказал, кто может заменить Акинфеева в роли капитана ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич назвал игрока армейцев, который может заменить Игоря Акинфеева в роли капитана команды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Обляков из тех футболистов, у которых есть суперкачества. Он хороший футболист, рабочий парень, есть боевой характер, который нужен в футболе. Устраивает его уровень в этом чемпионате — сейчас пошли голы, передачи, беговая работа сумасшедшая, огромный объем работы дает.

Только я ему сказал, что надо контролировать эмоции. Горячий характер мешает концентрации на поле. Надо держать эмоции, боевой настрой, заряжать команду своим лидерством. Он для меня является капитаном команды после Игоря Акинфеева, в будущем точно», — сказал Николич в программе «Футбол России» на одном из телеканалов.

Марко Николич возглавил ЦСКА в июне этого года, подписав с клубом двухлетний контракт.

В текущем сезоне чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 20 очками. Лидируют в таблице «Краснодар» и «Локомотив» с 27 баллами. На третьем месте располагается «Зенит», набрав 26 очков.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с дебютантом РПЛ махачкалинским «Динамо».


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