Гурцкая: «Спартак» готов дать Кордобе столько, сколько он хочет

«Переход в “Спартак” не сорвался. В защиту Олега Малышева: я видел цифры, которые предложил ему “Спартак”. Это были астрономические цифры. Какие? Ну очень большие. Ты охренеешь сейчас! Больше четырех миллионов евро.



Они были готовы дать ему, сколько он хотел. Агент игрока подождал, подождал, подождал и вытащил все эти условия у “Спартака”. “Спартак” подтвердил на бумаге все эти условия, но окружение Джона посчитало, что из тех 15 миллионов, которые заберет “Краснодар”, условная пятерка — это то, что они могут получить себе, будучи свободными агентами. И поэтому они отложили все переговоры до зимы. То есть они получат еще очень большую комиссию.



Поэтому “Спартак” сделал все, что мог. Они хотели купить Кордобу и были очень близки к этому. Но слава богу здесь хоть не Амарал участвовал, а непосредственно принимал участие Малышев», — сказал Гурцкая.