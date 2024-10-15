«Жирона» отказалась от перехода Тюкавина из-за украинцев в клубе

«Был ли реальный интерес из Испании? Да, из “Жироны”. Они интересовались Костей, но на тот момент в команде ещё были и Довбик, и Цыганков. Поэтому “Жирона” побоялась подписать Костю. Интересоваться — не значит купить», — цитирует Алексея Сафонова Sports, ru.