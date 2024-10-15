«Жирона» отказалась от перехода Тюкавина из-за украинцев в клубе

«Был ли реальный интерес из Испании? Да, из “Жироны”. Они интересовались Костей, но на тот момент в команде ещё были и Довбик, и Цыганков. Поэтому “Жирона” побоялась подписать Костю. Интересоваться — не значит купить», — цитирует Алексея Сафонова Sports, ru.
«Жирона» в минувшем сезоне заняла третье место в чемпионате Истории, впервые в истории взобравшись на пьедестал национального первенства. Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, отличившись за сезон 24 раза, также на его счету 8 голевых передач. Полузащитник Виктор Цыганков отметился 15 результативными действиями (8+7).
22-летний Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». Форвард дебютировал за бело-голубых в Российской Премьер-лиге в ноябре 2020 года. В общей сложности Тюкавин провел за «Динамо» 142 матча, в которых забил 44 мяча и сделал 28 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимостью российского нападающего в 16 миллионов евро.
После 11 туров «Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» на семь очков. 20 октября команда Марцела Лички дома сыграет с «Рубином».