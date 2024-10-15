Дмитрий Баринов публично раскритиковал игрока «Локомотива»

«Я очень много Ракову говорю, что нужно ходить в зал заниматься, но он меня вообще не слышит. Он один раз сходил — и все. Я прихожу за 30−40 минут до тренировки, чтобы поработать в спортзале. Позвал его на следующий день, но пока ни разу не дождался его», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».
Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов является воспитанником клуба. В общей сложности 28-летний футболист провел за «железнодорожников» 230 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 17 голевых передач.
На счету 19-летнего нападающего Вадима Ракова 27 игр во всех турнирах за «Локомотив», в которых он отметился 7 результативными действиями (3+4).
«Локомотив» по итогам 11 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова набрали 27 очков и уступают лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателям.