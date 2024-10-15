Дмитрий Баринов публично раскритиковал игрока «Локомотива»

«Я очень много Ракову говорю, что нужно ходить в зал заниматься, но он меня вообще не слышит. Он один раз сходил — и все. Я прихожу за 30−40 минут до тренировки, чтобы поработать в спортзале. Позвал его на следующий день, но пока ни разу не дождался его», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».