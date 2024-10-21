Акинфеев обошел Месси по количеству матчей за один клуб

В субботу, 19 октября, ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0) в матче 12-го тура РПЛ. Этот матч стал для 38-летнего вратаря 779-м по счету за армейцев. По этому показателю он опередил Месси, который в период с 2003 по 2021 годы провел 778 игр за «Барселону».
Рекордсменом по количеству матчей за один клуб является валлиец Райан Гиггз, который с 1990 по 2014 год провел 963 матча за «Манчестер Юнайтед».
Кроме того, Акинфеев является лидером по числу матчей в европейских лигах среди действующих игроков. Его опережают только англичанин Дин Льюингтон (909 матчей), выступающий за «МК Донс» в английской Лиге 2.
Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Он проводит свой рекордный 22-й сезон в чемпионате России. Всего Акинфеев провел за ЦСКА 779 матчей, в которых пропустил 703 мяча и 324 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. С армейцами Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА.
Весной Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до лета 2026 года. На момент истечения нового соглашения Акинфееву исполнится 40 лет. Таким образом, капитан ЦСКА планирует отыграть на профессиональном уровне 23 года.