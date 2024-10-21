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Акинфеев обошел Месси по количеству матчей за один клуб

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев опередил аргентинского нападающего Лионеля Месси по количеству матчей, проведенных за один клуб.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В субботу, 19 октября, ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0) в матче 12-го тура РПЛ. Этот матч стал для 38-летнего вратаря 779-м по счету за армейцев. По этому показателю он опередил Месси, который в период с 2003 по 2021 годы провел 778 игр за «Барселону».

Рекордсменом по количеству матчей за один клуб является валлиец Райан Гиггз, который с 1990 по 2014 год провел 963 матча за «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, Акинфеев является лидером по числу матчей в европейских лигах среди действующих игроков. Его опережают только англичанин Дин Льюингтон (909 матчей), выступающий за «МК Донс» в английской Лиге 2.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Он проводит свой рекордный 22-й сезон в чемпионате России. Всего Акинфеев провел за ЦСКА 779 матчей, в которых пропустил 703 мяча и 324 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. С армейцами Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА.

Весной Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до лета 2026 года. На момент истечения нового соглашения Акинфееву исполнится 40 лет. Таким образом, капитан ЦСКА планирует отыграть на профессиональном уровне 23 года.

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