Акинфеев обошел Месси по количеству матчей за один клуб

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Он проводит свой рекордный 22-й сезон в чемпионате России. Всего Акинфеев провел за ЦСКА 779 матчей, в которых пропустил 703 мяча и 324 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. С армейцами Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА.