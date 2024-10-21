В «Спартаке» объяснили, почему отменили стажировку Мостового

Как сообщает пресс-служба красно-белых, стажировка бывшего футболиста Александра Мостового в московском «Спартаке» была отменена по инициативе клуба. В августе 2023 года Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию. Ранее в «Спартаке» подтверждали, что известный в прошлом футболист будет стажироваться в клубе.