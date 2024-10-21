Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Спартаке» объяснили, почему отменили стажировку Мостового

Ранее Александр Мостовой рассказал, что в октябре пройдет стажировку в московском клубе в рамках обучения на тренера в академии Российского футбольного союза.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба красно-белых, стажировка бывшего футболиста Александра Мостового в московском «Спартаке» была отменена по инициативе клуба. В августе 2023 года Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию. Ранее в «Спартаке» подтверждали, что известный в прошлом футболист будет стажироваться в клубе.

«Стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября Мостового выписали из больницы.

Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». Он является победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР.

В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.

Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь