В «Спартаке» объяснили, почему отменили стажировку Мостового

Как сообщает пресс-служба красно-белых, стажировка бывшего футболиста Александра Мостового в московском «Спартаке» была отменена по инициативе клуба. В августе 2023 года Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию. Ранее в «Спартаке» подтверждали, что известный в прошлом футболист будет стажироваться в клубе.
«Стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».
3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября Мостового выписали из больницы.
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». Он является победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР.
В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.