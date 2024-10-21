Испанский клуб готов пригласить Мостового на стажировку

Мостовой выступал за «Алавес» с 11 марта по 1 июля 2005 года. На его счету один проведенный матч за команду и один забитый мяч. Также он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Сельту». Мостовой является победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР. Футболист провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей.