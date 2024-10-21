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Испанский клуб готов пригласить Мостового на стажировку

Ранее стало известно, что «Спартак» отменил стажировку Мостового в тренерском штабе клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес заявил, что клуб готов пригласить экс-игрока сборной России Александра Мостового на стажировку.

«Мы готовы пригласить Александра Мостового на стажировку в наш клуб. Не будет проблемой, чтобы он приехал к нам, проанализировал методику тренировок нашей главной команды и академии», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Фернандеса.

В августе 2023 года Мостовой начал обучение для получения тренерской лицензии в академии Российского футбольного союза. В октябре он должен был пройти стажировку в «Спартаке», но руководство красно-белых изменило свое решение.

3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября Мостового выписали из больницы.

Мостовой выступал за «Алавес» с 11 марта по 1 июля 2005 года. На его счету один проведенный матч за команду и один забитый мяч. Также он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Сельту». Мостовой является победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР. Футболист провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей.

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