Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Локомотив» повторил клубный рекорд РПЛ XXI века

Московский «Локомотив» одержал 10 побед в 14 турах текущего сезона РПЛ, выдав свой лучший старт в чемпионате за 22 года. Об этом сообщает Opta Sports.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2002 «железнодорожники» под руководством Юрия Семина также одержали 10 побед в 14 турах, набрав 33 очка. Команда Михаила Галактионова за аналогичный отрезок набрала на два очка меньше.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. 40-летний специалист является лучшим тренером в истории клуба по среднему количеству очков за матч (1,95).

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. В субботу, 9 ноября, «железнодорожники» дома сыграют с воронежским «Факелом». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Локомотив