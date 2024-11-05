«Локомотив» повторил клубный рекорд РПЛ XXI века

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. В субботу, 9 ноября, «железнодорожники» дома сыграют с воронежским «Факелом». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.