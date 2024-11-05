«Локомотив» повторил клубный рекорд РПЛ XXI века

В сезоне-2002 «железнодорожники» под руководством Юрия Семина также одержали 10 побед в 14 турах, набрав 33 очка. Команда Михаила Галактионова за аналогичный отрезок набрала на два очка меньше.
Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. 40-летний специалист является лучшим тренером в истории клуба по среднему количеству очков за матч (1,95).
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. В субботу, 9 ноября, «железнодорожники» дома сыграют с воронежским «Факелом». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.