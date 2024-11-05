«Краснодар» продлил контракт с Джоном Кордобой

Срок нового соглашения с 31-летним колумбийцем рассчитан до лета 2027 года. Контракт также предусматривает возможность продления на дополнительный срок при определенных условиях. Предыдущий договор был рассчитан до лета 2025 года.
Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года из берлинской «Герты» за 20 млн евро. Колумбиец провел за «быков» в общей сложности 99 матчей, в которых забил 53 мяча и сделал 24 голевых передачи.
В нынешнем сезоне Кордоба забил восемь голов в Российской премьер-лиге (РПЛ), он делит первое место в списке лучших бомбардиров с Алексеем Батраковым из «Локомотива».
Ранее сообщалось, что предметный интерес к Кордобе проявлял московский «Спартак», который был готов заплатить за него «Краснодару» 16 млн евро.