Мостовой пройдет стажировку в московском «Динамо»

«Да, тренерский штаб “Динамо” дал согласие, чтобы Александр Мостовой прошел стажировку у нас. Стоит отметить, что за последнее время многие специалисты, в том числе с громкими футбольными именами, проходили в “Динамо” стажировку, например, Андрей Аршавин», — сообщили в пресс-службе бело-голубых.
В августе 2023 года Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС. Ранее у Мостового была запланирована стажировка в «Спартаке», однако она была отменена по инициативе красно-белых. В начале октября Мостовой был госпитализирован и перенес операцию по удалению камней в почках.
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.
Сегодня «Динамо» дома сыграет с «Локомотивом» в первом матче ¼ финала Пути РПЛ Кубка России. Начало матча — в 20:45 по московскому времени.