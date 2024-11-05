Мостовой пройдет стажировку в московском «Динамо»

В августе 2023 года Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС. Ранее у Мостового была запланирована стажировка в «Спартаке», однако она была отменена по инициативе красно-белых. В начале октября Мостовой был госпитализирован и перенес операцию по удалению камней в почках.