В «Спартаке» назвали несправедливой дисквалификацию Литвинова

«Вся страна видела, что произошло на поле. Руслан — корректный и воспитанный игрок, до этого за всю карьеру не получил ни одной прямой красной карточки. В его действиях не было агрессии, он разнимал потасовку. Решение необъективно и несправедливо. Работа ЭСК и КДК вызывает массу вопросов», — добавил глава пресс‑службы «Спартака».