В «Спартаке» назвали несправедливой дисквалификацию Литвинова

Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал несправедливым решение дисквалифицировать хавбека красно-белых Руслана Литвинова на два матча.
«Мы не понимаем решение по Литвинову и не согласны с ним. Считаем позицию ЭСК и последующие действия КДК нелогичными, несправедливыми и формалистскими. Агрессивный и акцентированный удар по лицу приравняли к попытке разнять футболистов», — передает слова Зеленова интернет-портал «Чемпионат».
«Вся страна видела, что произошло на поле. Руслан — корректный и воспитанный игрок, до этого за всю карьеру не получил ни одной прямой красной карточки. В его действиях не было агрессии, он разнимал потасовку. Решение необъективно и несправедливо. Работа ЭСК и КДК вызывает массу вопросов», — добавил глава пресс‑службы «Спартака».
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение КДК дисквалифицировать Рошу и Руслана Литвинова.
«Члены ЭСК смотрят моменты более внимательно, останавливают камеры. Начал всю эту заваруху Литвинов, Роша не думал никого трогать. Литвинов схватил его за лицо — это было началом всего. Потом уже пошла рукопашка. Это то, что я видел. Члены КДК наверняка увидели еще больше», — сказал Колосков «Спорт-Экспрессу».
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке, отставая от красно-белых на один балл.