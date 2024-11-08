Гол Кордобы «Крыльям Советов» признан лучшим в РПЛ в октябре

В этом сезоне 31-летний Кордоба провел десять матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Он лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата вместе с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.