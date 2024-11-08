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Гол Кордобы «Крыльям Советов» признан лучшим в РПЛ в октябре

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан автором лучшего гола октября в РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Лучшим был признан мяч колумбийца в ворота «Крыльев Советов» (2:1) в матче 13‑го тура РПЛ, который состоялся 28 октября.

«Джон Кордоба — автор гола октября. Потрясающая дуга с 35 метров в ворота Ивана Ломаева покорила всех: десять экспертов и большинство болельщиков выбрали гол Кордобы», — сказано в сообщении.

Ранее Кордоба был признан лучшим игроком РПЛ в октябре, а главный тренер «быков» Мурад Мусаев — лучшим тренером.

В этом сезоне 31-летний Кордоба провел десять матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Он лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата вместе с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на три очка. В воскресенье, 10 ноября, «быки» на выезде сыграют с казанским «Рубином». Начало матча — в 19:45 по московскому времени.

Крылья Советов
1:2
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
28.10.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 5610 зрителей
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Мурад Мусаев
Голы
Крылья Советов
Томас Галдамес
89′
Краснодар
Джон Кордоба
(Виктор Са)
42′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
49′
Составы команд
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
3
Томас Галдамес
4
Александр Солдатенков
24
Роман Евгеньев
6
Сергей Бабкин
34
Виктор Фелипе Мендес
15
Николай Рассказов
84′
23
Гленн Бейл
11
Роман Ежов
77′
28
Игорь Дмитриев
19
Иван Олейников
77′
17
Ульви Бабаев
10
Бенхамин Гарре
72′
88′
32
Франко Ороско
13
Иван Сергеев
84′
73
Владислав Шитов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
98
Сергей Петров
6
Кевин Ленини
53
Александр Черников
9
Джон Кордоба
10
Эдуард Сперцян
82′
5
Кевин Кастаньо
11
Жоау Батчи
82′
82′
19
Федор Смолов
7
Виктор Са
73′
8
Данила Козлов
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
12
Фолы
21
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь