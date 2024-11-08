Гол Кордобы «Крыльям Советов» признан лучшим в РПЛ в октябре

Лучшим был признан мяч колумбийца в ворота «Крыльев Советов» (2:1) в матче 13‑го тура РПЛ, который состоялся 28 октября.
«Джон Кордоба — автор гола октября. Потрясающая дуга с 35 метров в ворота Ивана Ломаева покорила всех: десять экспертов и большинство болельщиков выбрали гол Кордобы», — сказано в сообщении.
Ранее Кордоба был признан лучшим игроком РПЛ в октябре, а главный тренер «быков» Мурад Мусаев — лучшим тренером.
В этом сезоне 31-летний Кордоба провел десять матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Он лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата вместе с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на три очка. В воскресенье, 10 ноября, «быки» на выезде сыграют с казанским «Рубином». Начало матча — в 19:45 по московскому времени.