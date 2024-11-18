Глушаков посоветовал «Спартаку» купить Батракова

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков предложил красно-белым задуматься над приобретением Алексея Батракова.
«Нынешнему “Спартаку” не хватает чего-то спартаковского? Возможно, чего-то и правда не хватает. Надеюсь, компетентные люди из “Лукойла” и руководство клуба подойдут к этому вопросу и все поменяют. Совет “Спартаку” — тратьте деньги не вхолостую, а на хороших футболистов. Пусть Батракова купят», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».
Действующее трудовое соглашение Алексея Батракова с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 5 миллионов евро.
В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Красно-белые отстают на 9 очков от лидирующего «Краснодара». Следующий свой матч команда Деяна Станковича проведет против «Локомотива» у себя дома. Матч состоится в субботу, 23 ноября. Начало встречи — в 18 часов по московскому времени.