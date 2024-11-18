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Глушаков посоветовал «Спартаку» купить Батракова

19-летний полузащитник «Локомотива» возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона РПЛ, забив 10 мячей и сделав 6 результативных передач в 14 матчах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков предложил красно-белым задуматься над приобретением Алексея Батракова.

«Нынешнему “Спартаку” не хватает чего-то спартаковского? Возможно, чего-то и правда не хватает. Надеюсь, компетентные люди из “Лукойла” и руководство клуба подойдут к этому вопросу и все поменяют. Совет “Спартаку” — тратьте деньги не вхолостую, а на хороших футболистов. Пусть Батракова купят», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение Алексея Батракова с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Красно-белые отстают на 9 очков от лидирующего «Краснодара». Следующий свой матч команда Деяна Станковича проведет против «Локомотива» у себя дома. Матч состоится в субботу, 23 ноября. Начало встречи — в 18 часов по московскому времени.

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