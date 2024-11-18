Глушаков посоветовал «Спартаку» купить Батракова

«Нынешнему “Спартаку” не хватает чего-то спартаковского? Возможно, чего-то и правда не хватает. Надеюсь, компетентные люди из “Лукойла” и руководство клуба подойдут к этому вопросу и все поменяют. Совет “Спартаку” — тратьте деньги не вхолостую, а на хороших футболистов. Пусть Батракова купят», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».