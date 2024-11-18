Кудравец принес извинения игроку «Амкала», сломавшему ногу

25-летний Костюков получил тяжелую травму в товарищеском матче против «Амкала» (2:3). На 15-й минуте нападающий вышел один на один с Кудравцом и был сбит им в штрафной площади.
Костюков не смог продолжить игру и покинул поле на носилках. Медики диагностировали у игрока открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Ему предстоит операция, из-за которой он может пропустить около года.
— Хотелось бы попросить прощения и пожелать Степану скорейшего выздоровления. Мне передали, что у него перелом. Тяжелая травма, долгое восстановление… Поэтому еще раз хочу извиниться перед ним и всей командой «Амкал», — сказал Кудравец.
Ранее «Динамо» сообщило, что возьмет на себя все расходы на лечение Костюкова.