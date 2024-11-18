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Кудравец принес извинения игроку «Амкала», сломавшему ногу

Вратарь московского «Динамо» Андрей Кудравец принес публичные извинения нападающему «Амкала» Степану Костюкову, который получил открытый перелом ноги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

25-летний Костюков получил тяжелую травму в товарищеском матче против «Амкала» (2:3). На 15-й минуте нападающий вышел один на один с Кудравцом и был сбит им в штрафной площади.

Костюков не смог продолжить игру и покинул поле на носилках. Медики диагностировали у игрока открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Ему предстоит операция, из-за которой он может пропустить около года.

— Хотелось бы попросить прощения и пожелать Степану скорейшего выздоровления. Мне передали, что у него перелом. Тяжелая травма, долгое восстановление… Поэтому еще раз хочу извиниться перед ним и всей командой «Амкал», — сказал Кудравец.

Ранее «Динамо» сообщило, что возьмет на себя все расходы на лечение Костюкова.

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