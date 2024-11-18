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Личка: для меня игра закончилась после травмы Костюкова

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поддержал нападающего «Амкала» Степана Костюкова после полученной тяжелой травмы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

На 15-й минуте Костюков вышел один на один с вратарем «Динамо» Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади. 25-летний не смог продолжить игру и покинул поле на носилках. Медики диагностировали у игрока открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Ему предстоит операция, из-за которой он может пропустить около года.

«Моя команда играла так, как позволял соперник. Честно скажу, после того момента, который случился, для меня игра чуть‑чуть закончилась. К сожалению, я думаю, это большая травма. Для этого ребенка это может быть и конец карьеры. Очень жалко в такой игре, в таком шоу получить такую травму. Желаю ему ментальных сил и чтобы он как можно быстрее вернулся», — сказал Личка.

Ранее «Динамо» сообщило, что возьмет на себя все расходы на лечение.

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