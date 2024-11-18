Личка: для меня игра закончилась после травмы Костюкова

На 15-й минуте Костюков вышел один на один с вратарем «Динамо» Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади. 25-летний не смог продолжить игру и покинул поле на носилках. Медики диагностировали у игрока открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Ему предстоит операция, из-за которой он может пропустить около года.
«Моя команда играла так, как позволял соперник. Честно скажу, после того момента, который случился, для меня игра чуть‑чуть закончилась. К сожалению, я думаю, это большая травма. Для этого ребенка это может быть и конец карьеры. Очень жалко в такой игре, в таком шоу получить такую травму. Желаю ему ментальных сил и чтобы он как можно быстрее вернулся», — сказал Личка.
Ранее «Динамо» сообщило, что возьмет на себя все расходы на лечение.