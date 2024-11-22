«Мой агент — Гинер». Акинфеев объяснил, почему не уехал в Европу

Игорь Акинфеев рассказал, что в армейский клуб не поступали предложения из Европы. Также голкипер заявил, что его агентом всегда был президент ЦСКА Евгений Гинер, и с другими посредниками он не связывался.
«Я не то чтобы что-то не люблю в Европе. Просто, как уже говорил миллиард раз, по мне не было ни одного официального предложения. Не видел ни одной бумажки в офисе ЦСКА. Обращались ли ко мне по поводу Европы агенты и посредники? Мой агент — Евгений Леннорович Гинер. Больше ко мне никогда в жизни никто не обращался. Все свои контракты с ЦСКА я подписывал на честном слове, договорившись с Евгением Ленноровичем», — передает слова Акинфеева Sport24.
«Мне рассказывают, что моя карьера могла быть лучше. Господи, пусть у всех она будет лучше, чем у меня — но мою карьеру не трогайте. Трофеи, которые мы выиграли в ЦСКА, говорят о многом. Даже хрен с ним с трофеями — посмотрите, с какими специалистами я работал! Пшеничников, Астаповский, Дасаев, Чанов, Кутепов, Овчинников. Это только тренеры вратарей. А главные? Мягко говоря, весьма приличный список. Газзаев, Семин, Ярцев, Капелло, Адвокат, Хиддинк. Это же фантастика. Доволен своей карьерой на 100%», — добавил голкипер ЦСКА.
Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА на взрослом уровне в 2003 году в возрасте 16 лет. В общей сложности голкипер провел за клуб 782 матча, 325 из которых — «на ноль». Игорь Акинфеев лидирует в РПЛ по количеству проведенных матчей (583) и по числу сухих матчей (257).