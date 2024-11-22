Максименко получил «Золотого кабана» от болельщиков «Спартака»

«Спартак» провел открытую тренировку для болельщиков несмотря на плохую погоду. На занятии вратарь Александр Максименко получил приз «Золотой кабан» как лучший игрок прошлого сезона по версии фанатов.
Как сообщает пресс-служба «Спартака», приз голкиперу вручил 15-летний Всеслав Степанов, кандидат в мастера спорта и член основного состава юношеской сборной России по боксу.
Максименко во второй раз получил подобный приз — первый был за сезон-2019/20. Приз «Золотой кабан» вручается с 2002 года. Чаще всего его обладателем — 4 раза — становился нидерландский легионер «Спартака» Квинси Промес.
Воспитанник красно-белых Максименко дебютировал за основной состав «Спартака» в 2017 году в возрасте 19 лет. В общей сложности голкипер провел за клуб 183 матча, из которых 60 — «на ноль».