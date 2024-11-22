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Максименко получил «Золотого кабана» от болельщиков «Спартака»

Болельщики признали голкипера лучшим игроком команды в прошлом сезоне. Ему вручили специальный приз — «Золотого кабана».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак"

«Спартак» провел открытую тренировку для болельщиков несмотря на плохую погоду. На занятии вратарь Александр Максименко получил приз «Золотой кабан» как лучший игрок прошлого сезона по версии фанатов.

Как сообщает пресс-служба «Спартака», приз голкиперу вручил 15-летний Всеслав Степанов, кандидат в мастера спорта и член основного состава юношеской сборной России по боксу.

Максименко во второй раз получил подобный приз — первый был за сезон-2019/20. Приз «Золотой кабан» вручается с 2002 года. Чаще всего его обладателем — 4 раза — становился нидерландский легионер «Спартака» Квинси Промес.

Воспитанник красно-белых Максименко дебютировал за основной состав «Спартака» в 2017 году в возрасте 19 лет. В общей сложности голкипер провел за клуб 183 матча, из которых 60 — «на ноль».

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