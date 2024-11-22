Карпин — о Черданцеве: что он делает в этой профессии?

«Это мое мнение. Кто его как воспринимает — не мои проблемы. Меня спросили — я ответил. Обиделся ли на меня кто-то? Лично мне никто ничего не говорил. Да, я со всеми знаком. Но еще до того, как сказал об этом в подкасте у Смолова, говорил о том же им прямо в лицо. Если кто-то воспринял это как критику, то она ранее была сказана им в лицо еще восемь или девять лет назад. Можно сказать, что люди, некомпетентные в футболе, начинают делиться своей вкусовщиной. Я им говорил, что футбольные нюансы — это вкусовщина, нравится им это или нет.



Черданцев уже 30 лет находится в профессии? Да хоть 100 лет. Что он делает в этой профессии? Смотрит футбол. Смотреть и видеть — это разные вещи. Я смотрю на небо, но могу не видеть луны. Опять же, я только высказал свое мнение. Но если комментаторам и руководству все нравится, болельщикам и зрителям тоже, то это великолепно. Какие тут вопросы?», — сказал Карпин.