Ребров заявил, что игроки «Спартака» должны страдать и терпеть

Артем Ребров считает, что игроки команды должны страдать и терпеть, проявляя при этом уважение к клубу. Ребров подчеркнул, что «Спартак» очень многое дает своим футболистам, именно ради этого стоит терпеть.
«В “Спартаке” недостаточно просто каких качеств, что ты хороший футболист, тут нужно терпеть, тут нужно страдать, когда это нужно, и уважать клуб. Понимать, за какой клуб ты играешь, и, даже когда тебе кажется, что клуб не уделяет тебе внимания, это не так. То есть ценить то, что даёт именно тебе “Спартак”. Клуб дает и вкладывает очень много, и для этого нужно страдать, нужно терпеть и ценить то, что у тебя есть», — сказал Ребров в выпуске официального YouTube-канала московского «Спартака».
Артем Ребров играл за «Спартак» с 2011 по 2021 год. В общей сложности голкипер провел 131 матч за красно-белых, из которых 47 — «на ноль». В активе Реброва 1 матч за сборную России.
После первого круга «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Подопечные Деяна Станковича на 9 очков отстают от лидирующего «Краснодара». В рамках 16-го тура РПЛ «Спартак» 23 ноября примет «Локомотив», который в данный момент находится на третьем месте в чемпионате России.