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Winline подарит скидку на такси всем болельщикам матча «Спартак» — «Локомотив»

Скидка на такси будет действовать на поездки на стадион «Лукойл Арена» и обратно в день матча.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В первом туре второго круга Российской Премьер-лиги состоится московское дерби с участием «Спартака» и «Локомотива». Железнодорожники в данный момент находятся на третьем месте в турнирной таблице, а красно-белые — на пятом. Игра состоится в субботу, 23 ноября, начало встречи — в 18 часов по московскому времени.

Winline делает разницу. Winline запустил акцию, которой еще никто и никогда не делал — скидка на такси всем болельщикам «Winline матча тура»! Каждый пользователь сервиса Яндекс GO, который в день игры со статусом «Winline матч тура» закажет такси на стадион или обратно, получит персональную скидку на поездку.

Скидка будут действовать за несколько часов до и после матча и только для поездок, где начальной или конечной точкой является стадион. Каждый пользователь может воспользоваться скидкой только на 1 поездку в рамках матча.

Условия получения скидки просты: необходимо заказать такси Комфорт или Комфорт+ на стадион проведения «Winline матча тура» или обратно с него, скидка активизируется автоматически. Каждый пользователь может воспользоваться скидкой только на 1 поездку в рамках матча.

Акцией уже успели воспользоваться жители Казани, где 10 ноября проходил «Winline матч тура» между «Рубином» и «Краснодаром». Теперь — очередь Москвы и Краснодара, которые примут предстоящие Winline матчи тура.

  • 16 тур — «Спартак» — «Локомотив». 23 ноября в 18 часов по московскому времени
  • 17 тур — «Краснодар» — «Спартак».1 декабря в 19:30 по московскому времени
  • 18 тур — «Краснодар» — «Локомотив». 8 декабря в 19:30 по московскому времени

Планируйте свои выходные, приходите на стадион и наслаждайтесь футболом вместе с Winline. Winline делает разницу.

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