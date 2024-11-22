Winline подарит скидку на такси всем болельщикам матча «Спартак» — «Локомотив»

В первом туре второго круга Российской Премьер-лиги состоится московское дерби с участием «Спартака» и «Локомотива». Железнодорожники в данный момент находятся на третьем месте в турнирной таблице, а красно-белые — на пятом. Игра состоится в субботу, 23 ноября, начало встречи — в 18 часов по московскому времени.
Winline делает разницу. Winline запустил акцию, которой еще никто и никогда не делал — скидка на такси всем болельщикам «Winline матча тура»! Каждый пользователь сервиса Яндекс GO, который в день игры со статусом «Winline матч тура» закажет такси на стадион или обратно, получит персональную скидку на поездку.
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Акцией уже успели воспользоваться жители Казани, где 10 ноября проходил «Winline матч тура» между «Рубином» и «Краснодаром». Теперь — очередь Москвы и Краснодара, которые примут предстоящие Winline матчи тура.
- 16 тур — «Спартак» — «Локомотив». 23 ноября в 18 часов по московскому времени
- 17 тур — «Краснодар» — «Спартак».1 декабря в 19:30 по московскому времени
- 18 тур — «Краснодар» — «Локомотив». 8 декабря в 19:30 по московскому времени
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