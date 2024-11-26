Губернатор Самарской области рассказал о коррупции в РПЛ

«Я предлагаю в качестве KPI губернаторов поставить прекращение направления денег налогоплательщиков в коррупционную систему судейства в профессиональном футболе.



Объясню, как я пришел к этой мысли: ко мне два месяца назад пришел один из функционеров клуба “Крылья Советов”. Он мне сказал: “Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за “Крылья”. У нас есть еще один долг — это порядка 36 млн рублей.



Я у него спросил, на что. Он ответил: “Знаете, я не могу вам сказать, потому что это преступление. Вам знать не надо”. В конце концов он мне рассказал. И выяснилось, что “Крылья Советов” должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.



36 миллионов, губернатор региона, который является учредителем профессионального клуба высшей лиги в период проведения СВО. Это натолкнуло меня на мысль, что нужно обратить внимание на этот предмет, поэтому я свою часть пути проделал”, — заявил Федорищев.