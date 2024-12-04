Каррера назвал «Спартак» претендентом на чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о результатах красно-белых в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Спартак» хорошо справляется, команда сократила дистанцию с лидерами чемпионата. Так что сейчас «Спартак» — претендент на чемпионство«, — приводит слова Карреры “РБ Спорт”.
Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года и помог клубу одержать первую за 16 лет победу в чемпионате России. Последним местом работы 60-летнего специалиста был выступающий в итальянской Серию С «Асколи», из которого Каррера был уволен в конце сентября.
1 декабря «Спартак» на выезде со счетом 3:0 разгромил одного из лидеров чемпионата России — «Краснодар». Последние пять туров московская команда побеждает во встречах с соперниками. После 17 туров московская команда находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» 34 очка. Впереди только «Краснодар» и петербургский «Зенит». Следующий матч состоится 7 декабря с «Пари Нижний Новгород».