Манфред Угальде установил рекорд чемпионатов России всех времен

«Причиной такой результативности является сфокусированность в штрафной. У меня всегда есть моменты, мои одноклубники создают их для меня. Поэтому я могу забивать. Я очень счастлив. Думаю, каждый из команды помогает мне забить голы. Например, это очень часто делают Маркиньос и Эсекьель Барко. Но мне помогают все», — приводит слова Угальде ТАСС.