Манфред Угальде установил рекорд чемпионатов России всех времен

В трех последних играх чемпионата России 22-летний игрок забил 8 голов: оформил по дублю в ворота «Акрона» (4:0) и «Краснодара» (3:0) и покер — во встрече с «Локомотивом» (5:2).
Угальде стал первым игроком в истории чемпионатов России, который смог забить восемь голов в трех играх подряд. До этого четыре футболиста — Игорь Симутенков, Артем Дзюба, Вагнер Лав и Сейду Думбия — забивали по семь мячей в трех встречах подряд.
«Причиной такой результативности является сфокусированность в штрафной. У меня всегда есть моменты, мои одноклубники создают их для меня. Поэтому я могу забивать. Я очень счастлив. Думаю, каждый из команды помогает мне забить голы. Например, это очень часто делают Маркиньос и Эсекьель Барко. Но мне помогают все», — приводит слова Угальде ТАСС.
Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно 2024 года. Он подписал рабочее соглашение, срок которого истекает в 2028 году. Всего в текущем розыгрыше Премьер-лиги на счету костариканца 14 мячей в 17 матчах.
«Спартак» набрал 34 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Зенита» на 5 очков. В заключительном перед зимней паузой туре красно-белые дома сыграют с «Пари НН» 7 декабря.