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Манфред Угальде установил рекорд чемпионатов России всех времен

Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики добился исторического достижения.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

В трех последних играх чемпионата России 22-летний игрок забил 8 голов: оформил по дублю в ворота «Акрона» (4:0) и «Краснодара» (3:0) и покер — во встрече с «Локомотивом» (5:2).

Угальде стал первым игроком в истории чемпионатов России, который смог забить восемь голов в трех играх подряд. До этого четыре футболиста — Игорь Симутенков, Артем Дзюба, Вагнер Лав и Сейду Думбия — забивали по семь мячей в трех встречах подряд.

«Причиной такой результативности является сфокусированность в штрафной. У меня всегда есть моменты, мои одноклубники создают их для меня. Поэтому я могу забивать. Я очень счастлив. Думаю, каждый из команды помогает мне забить голы. Например, это очень часто делают Маркиньос и Эсекьель Барко. Но мне помогают все», — приводит слова Угальде ТАСС.

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно 2024 года. Он подписал рабочее соглашение, срок которого истекает в 2028 году. Всего в текущем розыгрыше Премьер-лиги на счету костариканца 14 мячей в 17 матчах.

«Спартак» набрал 34 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Зенита» на 5 очков. В заключительном перед зимней паузой туре красно-белые дома сыграют с «Пари НН» 7 декабря.

Краснодар
0:3
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Деян Станкович
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Алексис Дуарте)
17′
Манфред Угальде
(Данил Пруцев)
28′
Эсекиэль Барко
90+4′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
69′
98
Сергей Петров
40′
61′
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
73′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
56′
5
Кевин Кастаньо
53
Александр Черников
19′
56′
90
Дэвид Мозес Кобнан
7
Виктор Са
61′
19
Федор Смолов
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
82′
18
Наиль Умяров
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
61′
5
Эсекиэль Барко
90+5′
90′
68
Руслан Литвинов
8
Маркиньос
26′
89′
29
Рикарду Мангаш
77
Тео Бонгонда
82′
19
Хесус Мануэль Медина
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
29
Фолы
17
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь