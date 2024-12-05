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Черчесов оценил шансы «Спартака» выиграть РПЛ в этом сезоне

Бывший главный тренер красно-белых считает, что у «Спартака» есть шансы завоевать титул в этом сезоне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

«Второй круг впереди, до первого места всего пять очков. Это значит, всего две игры, и ты на первом месте. В футболе все быстро меняется», — передает РИА Новости слова Черчесова.

Команда Деяна Станковича после 17 туров набрала 34 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Зенита» на 5 очков. Москвичи выиграли 5 последних игр в Премьер-лиге. В заключительном перед зимней паузой туре красно-белые дома сыграют с «Пари НН» 7 декабря.

«Спартак» — 10-кратный чемпион России. В последний раз красно-белые побеждали в национальном первенстве в 2017 году под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.

Станислав Черчесов был главным тренером «Спартака» с 2007 по 2008 год. В июне 2024 года специалист возглавил сборную Казахстана. До назначения на пост главного тренера 61-летний специалист находился без работы. В июле 2023 года он был уволен из венгерского «Ференцвароша». Также Черчесов занимал должность главного тренера в сборной России, «Амкаре», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».

Краснодар
0:3
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Деян Станкович
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Алексис Дуарте)
17′
Манфред Угальде
(Данил Пруцев)
28′
Эсекиэль Барко
90+4′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
69′
98
Сергей Петров
40′
61′
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
73′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
56′
5
Кевин Кастаньо
53
Александр Черников
19′
56′
90
Дэвид Мозес Кобнан
7
Виктор Са
61′
19
Федор Смолов
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
82′
18
Наиль Умяров
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
61′
5
Эсекиэль Барко
90+5′
90′
68
Руслан Литвинов
8
Маркиньос
26′
89′
29
Рикарду Мангаш
77
Тео Бонгонда
82′
19
Хесус Мануэль Медина
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
29
Фолы
17
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь