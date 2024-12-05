Черчесов оценил шансы «Спартака» выиграть РПЛ в этом сезоне

Станислав Черчесов был главным тренером «Спартака» с 2007 по 2008 год. В июне 2024 года специалист возглавил сборную Казахстана. До назначения на пост главного тренера 61-летний специалист находился без работы. В июле 2023 года он был уволен из венгерского «Ференцвароша». Также Черчесов занимал должность главного тренера в сборной России, «Амкаре», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».