Черчесов оценил шансы «Спартака» выиграть РПЛ в этом сезоне

«Второй круг впереди, до первого места всего пять очков. Это значит, всего две игры, и ты на первом месте. В футболе все быстро меняется», — передает РИА Новости слова Черчесова.
Команда Деяна Станковича после 17 туров набрала 34 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Зенита» на 5 очков. Москвичи выиграли 5 последних игр в Премьер-лиге. В заключительном перед зимней паузой туре красно-белые дома сыграют с «Пари НН» 7 декабря.
«Спартак» — 10-кратный чемпион России. В последний раз красно-белые побеждали в национальном первенстве в 2017 году под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.
Станислав Черчесов был главным тренером «Спартака» с 2007 по 2008 год. В июне 2024 года специалист возглавил сборную Казахстана. До назначения на пост главного тренера 61-летний специалист находился без работы. В июле 2023 года он был уволен из венгерского «Ференцвароша». Также Черчесов занимал должность главного тренера в сборной России, «Амкаре», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».