Гендиректор «Динамо»: Агенты считают игроков своими активами

«Думаю, у всех клубов и их менеджеров могут возникать проблемы с агентами в переговорах. Зачастую проблемы выражаются в том, что агенты считают игроков своими собственными активами. Как будто игроки находятся у клубов в аренде, если выражаться футбольным языком. Хотя клубы содержат академии, воспитывают игроков с шести-семи лет. Почему продление футболиста стоит, по мнению агента, условно, миллион? Почему это их актив, а не клуба? Система переходов и продлений, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании — в сторону большей защиты интересов клубов перед этими субъектами футбола», — передает слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».