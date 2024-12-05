Клубы РПЛ приостановили продажу билетов из-за сбоя Fan ID

«Спартак» и «Динамо» сообщили о технических проблемах со стороны системы идентификации болельщиков (Fan ID) на портале «Госуслуги».
«Уважаемые болельщики, в связи с профилактическими работами на стороне портала “Госуслуг” временно не работает функционал по приобретению билетов на матчи РПЛ. Как только техническая возможность приобретения билетов будет восстановлена, мы проинформируем вас об этом дополнительно. Очень ждем вас на финальной игре года в эту субботу!» — сообщила пресс-служба «Спартака».
«Продажа билетов на матчи временно приостановлена. В связи с незапланированными работами, которые проводятся в системе идентификации болельщиков, возникли непредвиденные сложности с приобретением билетов. Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы сообщим, когда продажа билетов на новогодний матч “Динамо” — “Химки” возобновится»— информирует «Динамо».
7 и 8 декабря пройдет заключительный тур Российской Премьер-Лиги в 2024 году. Красно-белые в субботу сыграют дома против «Пари НН», бело-голубые днем позже примут «Химки».