Клубы РПЛ приостановили продажу билетов из-за сбоя Fan ID

«Уважаемые болельщики, в связи с профилактическими работами на стороне портала “Госуслуг” временно не работает функционал по приобретению билетов на матчи РПЛ. Как только техническая возможность приобретения билетов будет восстановлена, мы проинформируем вас об этом дополнительно. Очень ждем вас на финальной игре года в эту субботу!» — сообщила пресс-служба «Спартака».