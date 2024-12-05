ФК «Динамо» будет играть в форме от Bosco

8 декабря на матч с «Химками» команда выйдет уже в новой экипировке. Форма будет выполнена в традиционных бело-голубых оттенках, а на передней части джерси будет логотип Bosco.
Bosco — российский бренд, ранее делавший форму для олимпийской сборной России: официальная презентация новой формы состоится в эту субботу, 7 декабря, в «Доме Динамо» в ГУМе.
Напомним, московское «Динамо» находится на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету команды 32 очка после 17 туров. В двух последних матчах против «Ахмата» и «Факела» «Динамо» сыграло вничью.
Коллекция, приуроченная к 100-летию «Динамо», включает худи, толстовки, жилетки, платья, бомберы, шорты и футболки, выполненные в фирменных цветах футбольного клуба — белом и синем. Капсула изготовлена на фабрике Мануфактуры Bosco в Калуге.