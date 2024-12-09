Радимов: В «Спартаке» носятся как сумасшедшие. Как на мопедах ездят

7 декабря «Спартак» в домашнем матче 18‑го тура РПЛ обыграл «Пари НН» по счетом 3:0. Красно‑белые добились шестой победы подряд в Российской Премьер-лиге.
«Если бы чемпионат не заканчивался, на кого бы я сейчас поставил? По тому, как играют последнее время, однозначно “Спартак”. Без вариантов. Такое ощущение, что они на мопедах сейчас ездят, им какие-то пропеллеры вставили, и они носятся как сумасшедшие», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
«Спартак» после 18 матчей занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Подопечные Деяна Станковича на два балла отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».
Соревнования возобновятся уже весной. 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ красно-белые дома сыграют с «Оренбургом».
49-летний Владислав Радимов во время игровой карьеры выступал за ЦСКА, московское «Динамо», «Крылья Советов» и «Зенит», а также за испанскую «Сарагосу» и болгарский «Левски». В активе полузащитника 33 матча и 3 гола за сборную России в период с 1994 по 2006 год.
После завершения карьеры Радимов работает тренером. С 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год был главным тренером «Зенита-2». В 2023 года он возглавил медиафутбольную команду «Чисто Питер», созданную «Зенитом». Летом 2024 года покинул эту должность. В настоящий момент Радимов — советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола.