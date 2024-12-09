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Радимов: В «Спартаке» носятся как сумасшедшие. Как на мопедах ездят

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры «Спартака» в последних встречах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

7 декабря «Спартак» в домашнем матче 18‑го тура РПЛ обыграл «Пари НН» по счетом 3:0. Красно‑белые добились шестой победы подряд в Российской Премьер-лиге.

«Если бы чемпионат не заканчивался, на кого бы я сейчас поставил? По тому, как играют последнее время, однозначно “Спартак”. Без вариантов. Такое ощущение, что они на мопедах сейчас ездят, им какие-то пропеллеры вставили, и они носятся как сумасшедшие», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» после 18 матчей занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Подопечные Деяна Станковича на два балла отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Соревнования возобновятся уже весной. 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ красно-белые дома сыграют с «Оренбургом».

49-летний Владислав Радимов во время игровой карьеры выступал за ЦСКА, московское «Динамо», «Крылья Советов» и «Зенит», а также за испанскую «Сарагосу» и болгарский «Левски». В активе полузащитника 33 матча и 3 гола за сборную России в период с 1994 по 2006 год.

После завершения карьеры Радимов работает тренером. С 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год был главным тренером «Зенита-2». В 2023 года он возглавил медиафутбольную команду «Чисто Питер», созданную «Зенитом». Летом 2024 года покинул эту должность. В настоящий момент Радимов — советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола.

Спартак