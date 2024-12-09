Радимов: В «Спартаке» носятся как сумасшедшие. Как на мопедах ездят

«Если бы чемпионат не заканчивался, на кого бы я сейчас поставил? По тому, как играют последнее время, однозначно “Спартак”. Без вариантов. Такое ощущение, что они на мопедах сейчас ездят, им какие-то пропеллеры вставили, и они носятся как сумасшедшие», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».