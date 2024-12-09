Эксперты назвали фаворита РПЛ после первой части чемпионата

В Российской Премьер-лиге завершилась первая часть сезона. Команды ушли на каникулы до весны, им предстоит сыграть еще 12 туров. Эксперты букмекерских контор принимают ставки на чемпиона России по итогам всего сезона.
Второй год подряд зимним чемпионом стал «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков и опережают идущий на втором месте «Зенит» лишь по личным встречам. «Спартак», выигравший шесть последних игр РПЛ подряд, отстает от лидеров на 2 балла. Далее расположились московские «Динамо» и «Локомотив», в активе которых по 35 очков.
По оценке аналитиков, главным фаворитом чемпионата остается «Зенит». Команда Сергея Семака проиграла в двух последних турах РПЛ «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2) и теперь находится на второй позиции. Сделать ставку на то, что петербуржцы выиграют РПЛ в очередной раз, можно за 1.95.
Шансы «Краснодара» оценили в 3.75. Сделать ставку на «Спартак» можно за 5.00. Шансы остальных команд существенно ниже. Поставить на «Локомотив» или «Динамо» можно за 20.00, а на ЦСКА предлагают котировку 50.00. Вероятность чемпионства любой другой команды начинается от котировки 500.00.