Эксперты назвали фаворита РПЛ после первой части чемпионата

По оценке аналитиков, главным фаворитом чемпионата остается «Зенит». Команда Сергея Семака проиграла в двух последних турах РПЛ «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2) и теперь находится на второй позиции. Сделать ставку на то, что петербуржцы выиграют РПЛ в очередной раз, можно за 1.95.