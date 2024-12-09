Шансы «Спартака» на победу в РПЛ выросли в 17 раз

Шансы главного претендента на титул «Зенита» составляют 40,2%. Вероятность того, что чемпионский титул в сезоне 2024/25 завоюет «Краснодар», оценивается в 35%. Второй год подряд зимним чемпионом стал «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков и опережают идущий на втором месте «Зенит» лишь по личным встречам.