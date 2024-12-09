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Шансы «Спартака» на победу в РПЛ выросли в 17 раз

По данным Opta, шансы красно-белых на чемпионство выросли в 17 раз за последние две недели.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

8 декабря завершился 18-й тур Российской Премьер-лиги. Игры следующего тура пройдут в начале марта. «Спартак», выигравший шесть последних игр РПЛ подряд, набрал 37 очков и всего на 2 балла отстает от лидирующих «Зенита» и «Краснодара».

25 ноября суперкомпьютер статистической платформы оценил шансы красно-белых в 1,1%. По итогам первой половины сезона вероятность того, что команда Деяна Станковича станет чемпионом, возросла до 17,5%.

Шансы главного претендента на титул «Зенита» составляют 40,2%. Вероятность того, что чемпионский титул в сезоне 2024/25 завоюет «Краснодар», оценивается в 35%. Второй год подряд зимним чемпионом стал «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков и опережают идущий на втором месте «Зенит» лишь по личным встречам.

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