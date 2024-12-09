Игрок «Спартака» признан лучшим в первой части сезона РПЛ по версии Opta Space

Барко набрал наивысший балл Opta Points — это сумма всех положительных и отрицательных действий игрока. За гол дается 10 баллов, за ассист 6, за отбор 2 балла, 0.2 — за пас.
У аргентинца 548 баллов, он почти на 100 баллов оторвался от второго места, которое занимает Манфред Угальде (459 баллов). Замыкает тройку сильнейших игроков после первой части сезона РПЛ Максим Осипенко (454 балла).
После 17 матчей на счету Барко восемь голов и шесть результативных передач в сезоне-2024/2025.
Московский «Спартак» сейчас находится на третьем месте турнирной таблицы РПЛ. У команды 37 очков после 18 туров.