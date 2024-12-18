В «Химках» сменился генеральный директор

Николая Оленева, который занимал эту должность с сентября 2022 года, сменил его заместитель Дмитрий Брехов.
«Рад возможности трудиться на благо ФК “Химки” в новом качестве. В ближайших планах — поступательное развитие команды и клуба, оптимизация внутренних процессов, рост спортивных результатов и усиление инфраструктуры. После Нового года игроки и тренеры отправятся на тренировочные сборы в Турцию, рассчитываем подойти к весенней части чемпионата РПЛ хорошо подготовленными и конкурентоспособными, — сказал Брехов.
12 декабря главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов был отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Журналист Иван Карпов сообщал, что текущий долг «Химок» составляет около миллиарда рублей, из-за чего подмосковному клубу может грозить банкротство.
«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, подмосковный клуб дома примет воронежский «Факел». Встреча пройдет 2 марта.