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Глушаков: «Спартак» прислушался ко мне и начал всех обыгрывать

«Спартак» завершил первую часть чемпионата России шестью победами подряд.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Олег Бухарев/ТАСС

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался об игре и результатах красно-белых в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

«Я сразу сказал, что, если “Спартак” будет набирать свои очки, будет бороться за титул. Им вообще нельзя было терять очки. Как будто прислушались и начали всех обыгрывать. “Спартак” набрал ход, и, конечно, им не на руку, что чемпионат прерывается на паузу. Если бы они шли так и дальше, набрали бы еще больше очков. Посмотрим, как команда подготовится на сборах, кто придет и уйдет», — передает слова Глушакова «Чемпионат».

Команда Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице после 18 туров РПЛ. «Спартак» отстает от лидирующего «Краснодара» на 2 очка. 2 марта в ближайшем туре Премьер-лиги красно-белые дома встретятся с «Оренбургом».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013-го по 2019 год. Он провел за московский клуб 173 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач. В сезоне-2016/17 Глушаков помог красно-белым впервые за 16 лет выиграть чемпионат России.

На данный момент Глушаков является действующим футболистом «Химок», за которые в этом сезоне провел восемь матчей. В октябре полузащитник был отстранен от тренировок с первой командой. После этого Глушаков сообщил, что продолжит карьеру в Медиалиге и будет играть за команду «СКА-Ростов», которая принадлежит рэперу Василию Вакуленко, более известному под сценическим именем Баста.

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