Глушаков: «Спартак» прислушался ко мне и начал всех обыгрывать

«Я сразу сказал, что, если “Спартак” будет набирать свои очки, будет бороться за титул. Им вообще нельзя было терять очки. Как будто прислушались и начали всех обыгрывать. “Спартак” набрал ход, и, конечно, им не на руку, что чемпионат прерывается на паузу. Если бы они шли так и дальше, набрали бы еще больше очков. Посмотрим, как команда подготовится на сборах, кто придет и уйдет», — передает слова Глушакова «Чемпионат».