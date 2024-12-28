Суд заставил Зобнина выплатить долг за коммунальные услуги

Мировой судья судебного участка района Покровское‑Стрешнево в Москве взыскал с Зобнина долг за жилую площадь, коммунальные платежи, отопление и электроэнергию. Это следует из вердикта, который размещен на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы. Сумма взыскания не сообщается. Истцом в суде выступал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.