Суд заставил Зобнина выплатить долг за коммунальные услуги

Мировой судья судебного участка района Покровское‑Стрешнево в Москве взыскал с Зобнина долг за жилую площадь, коммунальные платежи, отопление и электроэнергию. Это следует из вердикта, который размещен на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы. Сумма взыскания не сообщается. Истцом в суде выступал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
Роман Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В текущем сезоне полузащитник провел за команду 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.
«Спартак» ушел на зимнюю паузу, занимая третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. Команда Деяна Станковича одержала шесть побед подряд. Нападающий красно-белых Манфред Угальде является лучшим бомбардиров чемпионата с 16 голами. В следующем туре, который пройдет в начале марта, «Спартак» на домашнем поле примет «Оренбург».