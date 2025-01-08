Бубнов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Александр Бубнов высказался о шансах московского «Спартака» на чемпионский титул Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/25.
«Сильно прибавил “Спартак”. В первую очередь, усиление произошло в группе атаки. Стал регулярно забивать Угальде, плюс на помощь ему купили Барко и Маркиньоса. Красно-белые также стали надежно играть в обороне, чего с ними не было давно. Помогло то, что Станкович нашёл оптимальное сочетание защитников. Они выглядят очень стабильно. У “Спартака” реальные шансы на чемпионство», — приводит слова Бубнова Sportbox.
Также эксперт с оптимизмом воспринял назначение Франсиса Кахигао на должность спортивного директора «Спартака». Специалист долгое время проработал в в «Арсенале» времен Арсена Венгера.
«Думаю, что в “Спартаке” спортивных директоров такого уровня не было. Здесь можно вспомнить пример из “Динамо” — взяли Желько Бувача, который работал при Юргене Клоппе в “Ливерпуле”, и тот упорядочил трансферную работу, Личку пригласил, в итоге “бело-голубые” сейчас стабильно в верхней части таблицы находятся», — добавил Бубнов.
После 18 туров РПЛ «Спартак» с 37 очками находится на третьем месте турнирной таблицы. Подопечные Деяна Станковича всего на 2 балла отстают от лидирующего «Краснодара». В начале марта в первом туре после зимней паузы красно-белые дома сыграют с «Оренбургом».
Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.