Бубнов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне РПЛ

«Сильно прибавил “Спартак”. В первую очередь, усиление произошло в группе атаки. Стал регулярно забивать Угальде, плюс на помощь ему купили Барко и Маркиньоса. Красно-белые также стали надежно играть в обороне, чего с ними не было давно. Помогло то, что Станкович нашёл оптимальное сочетание защитников. Они выглядят очень стабильно. У “Спартака” реальные шансы на чемпионство», — приводит слова Бубнова Sportbox.