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«Спартак» может усилиться еще одним аргентинцем

23-летний правый вингер «Ривер Плейта» Пабло Солари близок к переходу в московский «Спартак».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images

Как сообщает «Евро-Футбол. Ру», «Спартак» готов увеличить предложение по Пабло Солари до 12 миллионов евро. По информации источника, руководство красно-белых близко к тому, чтобы закрыть сделку в зимнее трансферное окно.

В общей сложности футболист провел за «Ривер Плейт» 109 матчей. В этих играх он забил 30 мячей и сделал 17 результативных передач. Солари выступает за молодежную сборную Аргентины.

В настоящий момент в «Спартаке» выступает другой аргентинец, перешедший из клуба «Ривер Плейт», — Эсекьель Барко, которому быстро удалось адаптироваться в новом коллективе. Барко в 22 играх за красно-белых отличился 15 (9+6) результативными действиями.

Ранее за «Спартак» выступали аргентинцы Клементе Родригес (93 матча), Эсекьель Понса (73), Фернандо Кавенаги (63), Николас Пареха (60), Хуан Мануэль Инсаурральде (49), Кристиан Майдана (46), Тино Коста (35) и Маркос Рохо (17).

После 18 матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет 2 марта.

Спартак
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