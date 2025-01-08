«Спартак» может усилиться еще одним аргентинцем

Как сообщает «Евро-Футбол. Ру», «Спартак» готов увеличить предложение по Пабло Солари до 12 миллионов евро. По информации источника, руководство красно-белых близко к тому, чтобы закрыть сделку в зимнее трансферное окно.
В общей сложности футболист провел за «Ривер Плейт» 109 матчей. В этих играх он забил 30 мячей и сделал 17 результативных передач. Солари выступает за молодежную сборную Аргентины.
В настоящий момент в «Спартаке» выступает другой аргентинец, перешедший из клуба «Ривер Плейт», — Эсекьель Барко, которому быстро удалось адаптироваться в новом коллективе. Барко в 22 играх за красно-белых отличился 15 (9+6) результативными действиями.
Ранее за «Спартак» выступали аргентинцы Клементе Родригес (93 матча), Эсекьель Понса (73), Фернандо Кавенаги (63), Николас Пареха (60), Хуан Мануэль Инсаурральде (49), Кристиан Майдана (46), Тино Коста (35) и Маркос Рохо (17).
После 18 матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет 2 марта.