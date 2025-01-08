«Спартак» договорился о продаже нападающего в бразильский клуб

По данным источника, стороны уже согласовали условия сделки, остались лишь некоторые юридические вопросы. Ожидается, что Жозе подпишет контракт с бразильцами на три года.
Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из испанского «Бетиса» в августа 2024 года. Сумма трансфера составила 2 млн евро. Форвард провел за красно-белых 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Ранее он выступал за бразильские «Гремио Баруэри», «Сантос» и «Сан-Паулу», уругвайский «Депортиво Мальдонадо», мадридский «Реал», «Сарагосу», «Лас-Пальмас», «Реал Сосьедад» и «Вулверхэмптон».
Главным тренером «Спартака» с мая 2024 года является серб Деян Станкович. Под его руководством красно-белые завершили первую часть сезона РПЛ на третьем месте, отстав от «Краснодара» и «Зенита» на два очка. В последних шести матчах в чемпионате «Спартак» одержал шесть побед с общим счетом 19:2. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет 2 марта.