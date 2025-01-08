«Спартак» договорился о продаже нападающего в бразильский клуб

Главным тренером «Спартака» с мая 2024 года является серб Деян Станкович. Под его руководством красно-белые завершили первую часть сезона РПЛ на третьем месте, отстав от «Краснодара» и «Зенита» на два очка. В последних шести матчах в чемпионате «Спартак» одержал шесть побед с общим счетом 19:2. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет 2 марта.