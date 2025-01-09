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Московское «Динамо» отдало защитника в аренду в «Сокол»

Иван Лепский, которому 19 января исполнится 20 лет, продолжит карьеру в саратовском клубе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский перешел в саратовский «Сокол» на правах аренды до конца июня 2025 года.

«Ваня будет помогать “Соколу” в Первой лиге. Желаем Лепсу набраться нужного опыта на поле и обойтись без травм», — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Лепский сыграл в восьми матчах за бело-голубых во всех турнирах. В этих встречах молодой футболист отметился забитым голом и одной результативной передачей. Иван является воспитанником академии «Динамо» имени Льва Яшина.

После 21 тура саратовский «Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. С 45 очками таблицу возглавляет калининградская «Балтика», опережающая на два балла московское «Торпедо».

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