Защитник ЦСКА присоединился к «Пари НН» на правах аренды

Как сообщает пресс-служба нижегородцев, центральный защитник Илья Агапов присоединился к «Пари НН» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
«Мы рады объявить о возвращении 23-летнего защитника в наш клуб! Арендное соглашение с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2024/2925. Ранее Агапов уже играл в Нижнем Новгороде в сезоне-2022/2023. За наш клуб защитник, который может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге, провел 13 матчей в РПЛ и три — в Кубке России», — говорится в сообщении пресс-службы «Пари НН».
В нынешнем сезоне 23-летний Агапов принял участие в пяти матчах Кубка России сезона-2024/2025, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1 миллион евро.
После 18 проведенных матчей ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов. 1 марта в рамках 19-го тура РПЛ подопечные Марко Николича на выезде встретятся с идущим на втором месте «Зенитом», побеждавшим в чемпионате страны последние шесть лет подряд.
«Пари НН» занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 18 турах. 1 марта в первом матче после зимней паузы нижегородцы дома примут тольяттинский «Акрон».