Защитник ЦСКА присоединился к «Пари НН» на правах аренды

«Мы рады объявить о возвращении 23-летнего защитника в наш клуб! Арендное соглашение с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2024/2925. Ранее Агапов уже играл в Нижнем Новгороде в сезоне-2022/2023. За наш клуб защитник, который может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге, провел 13 матчей в РПЛ и три — в Кубке России», — говорится в сообщении пресс-службы «Пари НН».