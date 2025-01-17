Вратарь «Пари НН»: Мальдивы примитивны, в РФ гораздо интереснее

«Это выбор каждого. Я однажды был на Мальдивах, посмотрел, не очень понравилось. Отдых в России нравится больше, летом очень нравится Сочи. Если у меня будет выбор отдыха в Дубае, Турции и Сочи, я выберу наш юг», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».
Как добавил Медведев, ему очень нравится климат российского города-курорта Сочи. И в каждом городе России есть хорошие гостиницы, в которых можно комфортно жить, нежели просто загорать на пляже на Мальдивах.
Медведев — основной голкипер текущего сезона в «Пари НН» и один из лучших вратарей России по сейвам.
«Пари НН» занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 18 турах. 1 марта в первом матче после зимней паузы нижегородцы дома примут тольяттинский «Акрон».