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Вратарь «Пари НН»: Мальдивы примитивны, в РФ гораздо интереснее

Голкипер нижегородского клуба Никита Медведев сравнил отдых в России с отдыхом на Мальдивах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Это выбор каждого. Я однажды был на Мальдивах, посмотрел, не очень понравилось. Отдых в России нравится больше, летом очень нравится Сочи. Если у меня будет выбор отдыха в Дубае, Турции и Сочи, я выберу наш юг», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Как добавил Медведев, ему очень нравится климат российского города-курорта Сочи. И в каждом городе России есть хорошие гостиницы, в которых можно комфортно жить, нежели просто загорать на пляже на Мальдивах.

Медведев — основной голкипер текущего сезона в «Пари НН» и один из лучших вратарей России по сейвам.

«Пари НН» занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 18 турах. 1 марта в первом матче после зимней паузы нижегородцы дома примут тольяттинский «Акрон».