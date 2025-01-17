Вратарь «Пари НН»: Мальдивы примитивны, в РФ гораздо интереснее

«Это выбор каждого. Я однажды был на Мальдивах, посмотрел, не очень понравилось. Отдых в России нравится больше, летом очень нравится Сочи. Если у меня будет выбор отдыха в Дубае, Турции и Сочи, я выберу наш юг», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».