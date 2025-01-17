Марко Николич: К сожалению, усиления у ЦСКА нет

Первый сбор армейцев проходит в Абу‑Даби с 13 по 23 января. Контрольный сбор начнётся 27 января там же и закончится 11 февраля.
"Той группой футболистов, которые у нас здесь, я доволен. Всегда говорят, что сборы проходят в здоровом режиме, но это правда. Они стараются, работают. У нас одновременно идёт тактическая подготовка к чему-то новому и, конечно, физическая.
Одновременно это делается в очень хорошей атмосфере. Все мотивированы. Слава богу, все здоровы. Большая группа молодых футболистов. У нас, к сожалению, усиления ещё нет. Мы пошли на сборы старыми силами, готовимся ко второй части сезона«, — сказал Николич в эфире “Матч ТВ”.
После 18 проведенных матчей ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов. 1 марта в рамках 19-го тура РПЛ подопечные Марко Николича на выезде встретятся с идущим на втором месте «Зенитом», побеждавшим в чемпионате страны последние шесть лет подряд.