Агент Бабича подтвердил интерес к игроку от клубов Ближнего Востока

Напомним, 15 ноября Бабич получил травму в матче группового турнира Лиги наций против сборной Швейцарии (1:1). В начале декабря он перенес операцию на колене в одной из клиник Белграда. В связи с повреждением, он пропустил больше двух месяцев сезона.