Агент Бабича подтвердил интерес к игроку от клубов Ближнего Востока

«Два клуба из ОАЭ и один из Саудовской Аравии проявляют интерес к Бабичу? Да, это правда, интерес существует», — приводит слова Стояновича Metaratings.ru.
По информации Mozzart Sport, Бабичем интересуются в «Аль-Джазира», а также еще один клуб из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также команда из Саудовской Аравии. Ее название пока неизвестно.
Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. На его счету пять голов и результативная передача в 42 матчах в составе москвичей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €6 млн.
Напомним, 15 ноября Бабич получил травму в матче группового турнира Лиги наций против сборной Швейцарии (1:1). В начале декабря он перенес операцию на колене в одной из клиник Белграда. В связи с повреждением, он пропустил больше двух месяцев сезона.