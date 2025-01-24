Непомнящий назвал нынешний ЦСКА слабейшим в XXI веке

— Абсолютно согласен с мнением, что нынешний ЦСКА — слабейший в XXI веке по составу и исполнителям. В клубе сейчас нет таких игроков, как Вагнер, Дзагоев, Тошич, Красич, Олич и так далее.
— С чем связано такое пике в вопросе качества футболистов?
— Мне кажется, с финансовыми возможностями клуба. Раньше у игроков была мотивация, связанная с тем, что ЦСКА всегда играл в еврокубках. И это привлекало футболистов, которым ЦСКА давал возможность заявить о себе на европейском уровне. Игроки знали, если они будут успешно проявлять себя в ЦСКА, то получат контракт от зарубежного клуба, — приводит слова Непомнящего Legalbet.
ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая шестое место в турнирной таблице. Команда Марко Николича набрала 31 очко и отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов. В следующем туре армейцы на выезде встретятся с «Зенитом», который располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, уступая команде Мурада Мусаева по дополнительным показателям.