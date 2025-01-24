Непомнящий назвал нынешний ЦСКА слабейшим в XXI веке

— Мне кажется, с финансовыми возможностями клуба. Раньше у игроков была мотивация, связанная с тем, что ЦСКА всегда играл в еврокубках. И это привлекало футболистов, которым ЦСКА давал возможность заявить о себе на европейском уровне. Игроки знали, если они будут успешно проявлять себя в ЦСКА, то получат контракт от зарубежного клуба, — приводит слова Непомнящего Legalbet.