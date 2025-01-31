Градиленко: Не нравится сравнение с Мостовым — я пришел без короны

В 2019 КДК РФС отстранил Градиленко, занимавшего должность директора «Урожая», от футбольной деятельности на один год. Сообщалось, что Градиленко предложил тренеру «Черноморца» 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой». После отбытия дисквалификации экс-защитник ЦСКА и «Спартака» не занимал каких-либо официальных постов в клубах.
— Ваш старый знакомый и, наверное, товарищ Мостовой тоже неугоден российским клубам.
— Стоп-стоп-стоп. Давайте расшифруем. Старый знакомый — 100%. Товарищ? Когда играли в одной команде и он приходил ко мне на свадьбу в декабре 1988 года, мы ещё как-то общались. Но потом у нас пути с Мостовым разошлись. Вот я ездил в прошлом году в Ростов-на-Дону. Позвонил друзьям по «Ростсельмашу» — Мишке Куприянову и Игорю Ханкееву: «Привет, парни, ждите в гости, скоро приеду». Они откликнулись. Встретились, поржали, по кружке пивка с раками выпили, вспомнили былое.
Саня — хороший парень, но сравнивать меня с ним некорректно. Ни в плане профессиональной карьеры — я без короны пришел, ха-ха! — ни с точки зрения заявлений. Я же не говорю, что разбираюсь во всем футболе. «Дайте мне ЦСКА или “Спартак” — приведу их к чемпионству. А вы кого привезли?».
Конечно, я иногда критикую тренеров. Ну что это за Абаскаль? Это же катастрофа, ребята. Зачем это? Сейчас великий клуб «Валенсия» принял какой-то непонятный тренер Карлос Корберан Валет… Они что, офигели? Команда в заднице, ей надо выбираться, а приглашают какого-то непонятного кекса. Меня попросили сделать прогноз на матч, и я немного обыграл его фамилию: «Как может “Валенсию” спасти Валет? Для этого нужен король или туз!» — сказал Градиленко в интервью порталу «Чемпионат».
Дмитрий Градиленко выступал за команды «Спартак», «Лада», ЦСКА, «Ростсельмаш», «Торпедо», «Жемчужина» и нижегородский «Локомотив». В составе «Спартака» становился чемпионом СССР 1989 года и чемпионом России 1993 года. После завершения карьеры игрока долгое время работал футбольным агентом и телекомментатором.