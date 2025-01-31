Градиленко: Не нравится сравнение с Мостовым — я пришел без короны

Конечно, я иногда критикую тренеров. Ну что это за Абаскаль? Это же катастрофа, ребята. Зачем это? Сейчас великий клуб «Валенсия» принял какой-то непонятный тренер Карлос Корберан Валет… Они что, офигели? Команда в заднице, ей надо выбираться, а приглашают какого-то непонятного кекса. Меня попросили сделать прогноз на матч, и я немного обыграл его фамилию: «Как может “Валенсию” спасти Валет? Для этого нужен король или туз!» — сказал Градиленко в интервью порталу «Чемпионат».