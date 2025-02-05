Главный тренер «Динамо» высказался о желаемых трансферах

«Я не хочу на эту тему говорить. Сейчас никого еще нет из новых футболистов, жду одного игрока в защиту, не знаю, есть ли какие-то переговоры. Не хочу давать обещаний. Я работаю с теми, кто есть, будем стараться этим составом обгонять “Зенит”, “Спартак”, другие команды. Всегда нужно быть позитивным, год назад не верили, что мы можем бороться за чемпионство, летом мы подписали Бителло и Луиса Чавеса, но зимой приехал только Артур Гомес. Понятно, что у “Зенита”, возможно, есть определенные возможности, я стараюсь не смотреть на покупки других команд, нам нужно быть единым коллективом. Ведь как команда мы можем побеждать и “Зенит”, и “Спартак”», — приводит слова Марцела Лички ТАСС.