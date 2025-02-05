Главный тренер «Динамо» высказался о желаемых трансферах

«Я не хочу на эту тему говорить. Сейчас никого еще нет из новых футболистов, жду одного игрока в защиту, не знаю, есть ли какие-то переговоры. Не хочу давать обещаний. Я работаю с теми, кто есть, будем стараться этим составом обгонять “Зенит”, “Спартак”, другие команды. Всегда нужно быть позитивным, год назад не верили, что мы можем бороться за чемпионство, летом мы подписали Бителло и Луиса Чавеса, но зимой приехал только Артур Гомес. Понятно, что у “Зенита”, возможно, есть определенные возможности, я стараюсь не смотреть на покупки других команд, нам нужно быть единым коллективом. Ведь как команда мы можем побеждать и “Зенит”, и “Спартак”», — приводит слова Марцела Лички ТАСС.
Пока «Динамо» не усилилось ни одним футболистом. Зимнее трансферное окно в России открылось 23-го января и закроется 20-го февраля.
В текущем сезоне «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» с 39 баллами. На втором месте идет «Зенит», уступая быкам по дополнительным показателям. На третьей строчке располагается «Спартак», отставая от команды Мурада Мусаева на два очка. В следующем туре московское «Динамо» сыграет на выезде против «Ростова». Матч пройдет 2 марта.