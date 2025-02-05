Генсек РФС Митрофанов: Риторика УЕФА и ФИФА меняется

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил надежду на то, что российские клубы и сборные смогут вернуться на международную арену в 2025 году.
«Постоянно работаем с коллегами из ФИФА и УЕФА, это ежедневная тяжелая работа, которую сложно и не всегда можно комментировать. Есть много нюансов, которые не подразумевают огласку. Работа ведется, видите же, что риторика коллег меняется. Какие шансы вернуться? Надеемся, что наша работа в этом году приведёт к результату», — приводит слова Митрофанова «Советский спорт».
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, чемпионат Европы 2024 года в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.