В Ла Лиге рассказали, в чем РПЛ опередила чемпионат Испании

«Мы видим в России очень интересные мероприятия во время матчей. Это позволяет зрителям проводить больше времени на арене, потреблять больше продукции. Заметили, что в РПЛ все больше инвестируют в сферу развлечений на футболе. Считаю, вы нас опередили в этом плане. Мы вот тоже начали делать бонусные выступления артистов на стадионах или бонусные шоу», — приводит ТАСС слова Хайме Бланко.