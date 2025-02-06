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В Ла Лиге рассказали, в чем РПЛ опередила чемпионат Испании

Директор клубного офиса Ла Лиги Хайме Бланко поделился мнением о развитии РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

Российская премьер-лига (РПЛ) опередила чемпионат Испании в организации мероприятий для болельщиков, которые приходят на матчи. Такое мнение на бизнес-завтраке Зимнего кубка РПЛ высказал директор клубного офиса Ла Лиги Хайме Бланко.

По словам Бланко, в испанской лиге хотят, чтобы зрители проводили больше времени на стадионах, и поощряют развитие системы гостеприимства.

«Мы видим в России очень интересные мероприятия во время матчей. Это позволяет зрителям проводить больше времени на арене, потреблять больше продукции. Заметили, что в РПЛ все больше инвестируют в сферу развлечений на футболе. Считаю, вы нас опередили в этом плане. Мы вот тоже начали делать бонусные выступления артистов на стадионах или бонусные шоу», — приводит ТАСС слова Хайме Бланко.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 39 очков. Столько же очков у идущего на втором месте «Зенита», замыкает тройку с 37 очками «Спартак».

Премьер-лига: таблица и календарь