В Ла Лиге рассказали, в чем РПЛ опередила чемпионат Испании

Российская премьер-лига (РПЛ) опередила чемпионат Испании в организации мероприятий для болельщиков, которые приходят на матчи. Такое мнение на бизнес-завтраке Зимнего кубка РПЛ высказал директор клубного офиса Ла Лиги Хайме Бланко.
По словам Бланко, в испанской лиге хотят, чтобы зрители проводили больше времени на стадионах, и поощряют развитие системы гостеприимства.
«Мы видим в России очень интересные мероприятия во время матчей. Это позволяет зрителям проводить больше времени на арене, потреблять больше продукции. Заметили, что в РПЛ все больше инвестируют в сферу развлечений на футболе. Считаю, вы нас опередили в этом плане. Мы вот тоже начали делать бонусные выступления артистов на стадионах или бонусные шоу», — приводит ТАСС слова Хайме Бланко.
После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 39 очков. Столько же очков у идущего на втором месте «Зенита», замыкает тройку с 37 очками «Спартак».